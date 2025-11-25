74 mujeres ya han sido atendidas en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de Ciudad Real

En esta jornada del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Onda Cero ha querido conocer el funcionamiento del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual de Ciudad Real, ubicado en el antiguo palacete de la Cruz Roja.

Fue inaugurado hace apenas un año y está en pleno funcionamiento desde junio de 2025. En este tiempo el centro ya ha atendido a 74 mujeres de la provincia víctimas de violencia sexual.

El perfil es muy variado en edad y en contexto social, chicas desde los 16 años hasta mujeres de más de 70 años.

La jurídica del centro, Laura Moreno de la Santa, explica que cuando la víctima llega a este recurso se la trata con delicadeza, respetando sus tiempos y el tipo de atención que quiere recibir y que puede ser psicológica, jurídica o médica.

Actualmente el centro cuenta con cinco profesionales: dos psicólogas, dos asistentes sociales y una asesora jurídica. También se ofrece a la víctima un alojamiento residencial durante un máximo de 48 horas y se atiende a la mujer tanto si hay denuncia como si no la hay.

Se ha notado un incremento en el número de denuncias y de agresiones sexuales y Moreno de la Santa ha mostrado su preocupación por el aumento de este tipo de agresiones entre la población más joven, sobre todo debido a la influencia del porno.

6.000 personas atendidas en los centros de la mujer de la provincia

Por su parte, la delegada provincial de Igualdad de la Junta de Comunidades, Manoli Nieto-Márquez, recuerda que la provincia de Ciudad Real cuenta con 26 centro de la mujer que, en lo que llevamos de año, ya han atendido a 6.000 personas.

Ha querido enviar un mensaje a la ciudadanía en este 25-N, sobre todo a la población más joven, que piensa que la violencia de género no existe, y pide a la sociedad que apoye a las víctimas y condene al agresor.