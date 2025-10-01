58 trabajadores se incorporan al Plan de Empleo en Ciudad Real

Un total de 58 personas se han incorporado hoy al Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Plan de Empleo en el que colaboran la Junta de Comunidades, la Diputación provincial y el consistorio capitalino.

Durante seis meses prestarán servicios a la ciudad en diferentes concejalías (Deportes, Servicios a la Ciudad, Mantenimiento y Obras) para desarrollar el programa “Cuida tu ciudad” que está enfocado en la mejora de la accesibilidad en determinadas zonas y también en la rehabilitación y mantenimiento de espacios emblemáticos como Los Silos o el Convento de Las Terreras.

El alcalde de Ciudad Real ha dado la bienvenida a los integrantes del Plan de Empleo, a quienes ha querido hacer ver la importancia de su trabajo: “venís a ser extremadamente útiles para la ciudad”. Francisco Cañizares les ha deseado una “experiencia satisfactoria” durante estos meses en los que van a sumar su esfuerzo en el objetivo conjunto de “mejorar Ciudad Real”.

En el acto celebrado en el Museo López Villaseñor han participado también la concejal de Promoción Económica y presidenta del IMPEFE, Yolanda Torres; el delegado de Empleo de la Junta de Comunidades, Agustín Espinosa; y el vicepresidente 4º de la Diputación provincial, Adrián Fernández.

Yolanda Torres ha agradecido la colaboración institucional para la puesta en marcha de programas como el Plan de Empleo que ofrecen un puesto de trabajo durante seis meses a personas en situación de desempleo, así como la posibilidad de mejorar su empleabilidad a través de la formación.

En este sentido, la edil ha apuntado que el 1 de noviembre se incorporarán al Plan de Empleo otras 70 personas que en la actualidad están desarrollando los cursos previos de formación. Con ellos, se completarán las 199 contrataciones programadas en esta edición en Ciudad Real.

Bajada del paro en Ciudad Real

Yolanda Torres se ha hecho eco de los datos ofrecidos por el observatorio económico que el consistorio y la UCLM han puesto en marcha este año, que sitúan en el 8,9% la tasa de desempleo en la capital en el primer semestre del presente ejercicio.

“Partíamos del 13,4% en 2021”, ha asegurado la edil, por lo que se ha producido una significativa reducción de paro. “Una buena noticia” que, apunta, podría seguir mejorando puesto que las previsiones siguen siendo optimistas para los próximos meses.