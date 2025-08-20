5 años como bombero forestal interino en Ciudad Real: "Que no nos contraten solo para cuatro meses, pedimos que sea todo el año"

Los incendios forestales que están arrasando este año miles de hectáreas en algunos puntos del país es desgraciadamente un tema de actualidad. En Onda Cero Ciudad Real hemos hablado con Manuel Calero, es natural de Luciana y actualmente está trabajando en el servicio helitransportado de Alcoba de los Montes, en el marco del Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha.

Calero lleva cinco años trabajando contra los incendios forestales en esta provincia, pero es interino, la empresa pública GEACAM solo lo contrata durante los cuatro meses de temporada de alto riesgo, de junio a septiembre.

En este sentido, él y el centenar de trabajadores que están en su misma situación y que son contratados a través de una bolsa, reivindican que sean fijos y estén contratados durante los doce meses del año, para ayudar también en las labores de prevención de incendios que se realiza durante otoño e invierno.

De esta forma, también pueden recibir los cursos de formación necesarios para luchar contra los fuegos.

Cuando estos bomberos forestales entran en un incendio tienen que trabajar durante 22 horas, con un descanso entre medias.

Colaboró en la lucha contra los incendios de Extremadura

Además, Manuel Calero ha estado hace poco colaborando durante dos días en la extinción de uno de los fuegos declarados en Extremadura, concretamente en el de Llerena (Badajoz).

Lamenta la falta de coordinación y comunicación entre los servicios de extinción de incendios forestales de las comunidades autónomas.

Afortunadamente, Calero señala que en la provincia de Ciudad Real hasta el momento no se están registrando este año fuegos forestales tan grandes como los que hay en otros puntos del país. “No nos podemos quejar, la situación está bastante tranquila en Ciudad Real”, dice este bombero.