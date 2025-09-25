40 víctimas de trata y explotación sexual han sido identificadas este año en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado las VI Jornadas Formativas sobre Trata y Explotación Sexual, un espacio de reflexión y aprendizaje que ha reunido a profesionales de la Policía Nacional, Guardia Civil, entidades sociales y expertos en la materia con el objetivo de visibilizar una de las formas más crueles de esclavitud moderna.

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha subrayado la necesidad de trabajar de manera coordinada para proteger a las víctimas y erradicar este delito.

Broceño ha recordado que “la trata es la esclavitud del siglo XXI y nuestro compromiso es erradicarla”, poniendo de relieve la magnitud del problema. Durante su intervención ha señalado que, sólo en 2024, 1.794 víctimas fueron liberadas en España, entre ellas 32 menores.

En la provincia de Ciudad Real, 40 víctimas han sido identificadas este año en el marco de 96 inspecciones y 269 entrevistas, con un total de 19 personas detenidas en operaciones policiales.

El subdelegado ha destacado el papel esencial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la investigación, desmantelamiento de redes y protección de las víctimas. “Cada intervención policial es también una oportunidad de rescate, de acompañamiento y de ofrecer una salida a quienes están atrapadas en la explotación”, ha subrayado.

Jornada celebrada en Ciudad Real | OC

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, subrayó la importancia de unir esfuerzos para combatir un problema que “todavía persiste en nuestra sociedad y priva a las personas de todos sus derechos”.

En sus palabras, destacó que estas jornadas ejemplifican la necesidad de colaboración entre instituciones, fuerzas de seguridad y entidades comprometidas para dar una respuesta eficaz frente a esta realidad.

Cañizares también puso de relieve que, pese a los avances en materia de igualdad, queda mucho trabajo por hacer y señaló la trata con fines de explotación sexual como “una lacra que no se puede ignorar”.

Las jornadas incluyeron testimonios audiovisuales de mujeres supervivientes de trata y contaron con la participación de especialistas que abordaron estrategias para garantizar el acompañamiento integral y la protección de las víctimas, situándolas en el centro de la intervención.