300 personas se concentran en Argamasilla de Alba en apoyo a los transportistas

Agricultores, ganaderos y tejido empresarial de la localidad, sobre todo autónomos, comerciantes y hosteleros, han participado también en la movilización frente al Ayuntamiento. De hecho, los comercios y la hostelería de Argamasilla de Alba han cerrado por la tarde en señal de apoyo con los transportistas.

Durante la concentración, convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, se han leído tres manifiestos.

Uno de los por el portavoz de la Plataforma, José Ángel Carretero, quien asegura que la situación es insostenible y no podían aguantar más porque los precios no son rentables para sus negocios.

Carretero ha pedido un poco de comprensión ante el paro que están protagonizando los transportistas, “podemos estar entorpeciendo el normal funcionamiento pero ahora mismo no podíamos continuar trabajando, era imposible”.

Transportistas participantes en la concentración | OC

“Espero y deseo que la situación se normalice lo antes posible”, ha dicho Carretero, quien ha añadido que “mientras que las autoridades competentes no se quieran reunir con nosotros, escuchar nuestras peticiones y llegar a un acuerdo me temo que esta situación no se va a resolver”.

Carretero ha pedido paciencia hasta que el conflicto se solucione y ha dejado claro que “desde mi postura y en solidaridad con los ganaderos, y hasta donde yo pueda llegar, no les faltarán alimentos a los animales ni se entorpecerá la recogida de leche ya que son servicios mínimos que no pueden faltar en un paro como este”.

También se han leído dos manifiestos más, a cargo de los agricultores y ganaderos y del tejido empresarial de Argamasilla de Alba, en los que han lamentado la situación que sufren estos sectores debido a los altos precios.

En la concentración no solo han participado vecinos de Argamasilla de Alba sino también de otras localidades como Tomelloso y La Solana.