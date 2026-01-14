2025 es el mejor año de la historia en Ciudad Real en número de fallecidos en carretera

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha presentado el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente al año 2025 en la provincia, en una rueda de prensa acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Raquel García, y el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Ángel Medina.

El subdelegado del Gobierno ha comenzado subrayando que “cuando hablamos de seguridad vial hablamos de vidas”, y ha insistido en que la mejora de los datos “significa menos dolor, menos familias rotas y menos tragedias”.

En este sentido, ha recordado que las cifras presentadas corresponden al avance provisional a 24 horas desde el siniestro, el indicador que permite comparar los datos de forma homogénea entre ejercicios, aunque puedan variar una vez se consolide la estadística definitiva.

11 siniestro mortales

Según este balance provisional, en el conjunto de la provincia de Ciudad Real se han registrado en 2025 11 siniestros mortales, con 11 personas fallecidas y 55 personas heridas hospitalizadas, lo que supone un total de 66 víctimas graves.

En comparación con 2024, los datos reflejan una evolución claramente positiva, con 15 personas fallecidas menos, 10 siniestros mortales menos y 17 víctimas graves menos.

El subdelegado ha destacado que estas cifras convierten a 2025 en el año con los mejores datos de la historia en la provincia de Ciudad Real dentro de la serie de fallecidos, lo que, ha señalado, “es una señal clara de que vamos en la dirección correcta, pero también de que no podemos aflojar”.

Acción de Gobierno

Durante su intervención, David Broceño ha remarcado que la mejora de la siniestralidad es fruto de una acción de Gobierno sostenida y coordinada, basada en la prevención, la vigilancia, la concienciación y el mantenimiento de las infraestructuras viarias.

En este punto, ha puesto en valor la conservación de las carreteras, la señalización y los elementos de seguridad como factores clave para reducir riesgos y minimizar las consecuencias de los accidentes.

Rueda de prensa para presentar los datos de siniestralidad en las carreteras de Ciudad Real | OC

Campañas de tráfico

En relación con la actividad desarrollada a lo largo del año, el subdelegado ha informado de que el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha llevado a cabo en 2025 ocho campañas específicas de control, en las que se han realizado 47.486 controles y se han formulado 1.681 denuncias.

Entre ellas, ha destacado especialmente las campañas de velocidad, alcohol y drogas y distracciones al volante, que siguen siendo factores centrales en la siniestralidad.

Ayuntamientos que colaboran

David Broceño ha agradecido también la colaboración de los 20 ayuntamientos de la provincia que han participado en estas campañas a través de sus Policías Locales, ( Alcázar de San Juan, Almadén, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, Daimiel, Fuencaliente, La Solana, Membrilla, Miguelturra, Montiel, Moral de Calatrava, Pedro Muñoz, Piedrabuena, Poblete, Puertollano, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes) y ha animado al resto de municipios a sumarse a este trabajo conjunto, señalando que “cuando las campañas se refuerzan desde lo local, el mensaje llega mejor y se traduce en menos víctimas”.

Salida de vía primera causa de siniestros mortales

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, Raquel García, ha desgranado los principales parámetros técnicos de los accidentes mortales registrados en 2025, destacando que la salida de la vía sigue siendo la primera causa de siniestros mortales, con cinco personas fallecidas.

Asimismo, ha señalado que el mayor número de víctimas se ha producido en turismos y entre los usuarios vulnerables, y ha puesto el foco en los peatones, al concentrarse en este colectivo las tres personas fallecidas en vías urbanas, en los municipios de Alcázar de San Juan, Viso del Marqués y Valdepeñas.

García ha subrayado la importancia de reforzar la seguridad y la educación vial en el entorno urbano y ha valorado de forma positiva el uso generalizado del casco, del cinturón de seguridad en el transporte profesional y de los sistemas de retención infantil.

Prevenir, garantizar seguridad vial y auxiliar

El capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Ángel Medina, ha explicado que la actuación de la Guardia Civil se basa en criterios operativos coordinados con la Dirección General de Tráfico y la Jefatura Provincial, con el objetivo prioritario de prevenir los accidentes, garantizar la seguridad vial y auxiliar a los usuarios de la carretera.

En este sentido, ha destacado el incremento de la presencia y visibilidad de las patrullas como una herramienta clave para fomentar conductas seguras y reforzar la prevención en la red viaria de la provincia.

Finalmente, el subdelegado ha trasladado su reconocimiento a la Dirección General de Tráfico y a la Guardia Civil de Tráfico por su labor constante, así como a la ciudadanía conductora y, de manera especial, a los profesionales del transporte “que pasan muchas horas al volante y cuya responsabilidad es fundamental para la seguridad de todos”.