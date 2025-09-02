1.149 mujeres están incluidas en el sistema VioGen en la provincia de Ciudad Real

Un total de 1.149 mujeres se encuentran actualmente dentro del sistema VioGen (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) en la provincia de Ciudad Real, de las que el 84 por ciento tienen medidas de protección.

Solo en el mes de agosto, en la provincia se registraron 98 denuncias por violencia machista. Y además, solamente una de cada cuatro personas comunica o ayuda ante casos de este tipo de violencia, según ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño.

Datos que ha ofrecido Broceño durante el minuto de silencio que se ha guardado esta mañana frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno con motivo del asesinato de Rosalía en la localidad granadina de Motril. Tenía 54 años y disponía de una orden de alejamiento.

Se trata de la víctima número 25 en lo que va de año, y desde que hay registros, año 2003, ya se contabilizan 1.319 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas.

Broceño y representantes del resto de administraciones han condenado este nuevo crimen machista. La delegada de Igualdad de la Junta de Comunidades, Manoli Nieto-Márquez, la diputada provincial, Encarnación Medina, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, se han mostrado en contra de la violencia de género.

Para atender a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, la Junta pone a su disposición los 26 centros de la mujer que hay en la provincia y la línea telefónica de atención permanente 900-100114.