González Caballero: "Los 140.000 millones de fondos europeos serán un gran impulso para España y Ciudad Real"

El diputado del PSOE asegura que la moción de censura de Vox no va contra el Gobierno y sí contra el PP

En declaraciones a Onda Cero, González Caballero considera un éxito la gestión que hizo el Gobierno en Bruselas para conseguir esos fondos, obteniendo así, dice, un Plan Marshall de impulso a las inversiones y al medio rural. Una noticia importante también para Ciudad Real porque llegarán inversiones a esta provincia.

En este sentido, cree que es inteligente la petición que hace unos días hicieron públicamente la Diputación y la Cámara de Comercio de Ciudad Real de que esos fondos europeos se distribuyeran de manera justa y equilibrada para favorecer a territorios con problemas de despoblación, como es el caso de la provincia de Ciudad Real.

Sobre el anuncio que ayer hizo Vox de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el diputado del PSOE asegura que en realidad esa moción va contra el Partido Popular.

Opina González Caballero que ahora el ejecutivo más solvente es el que representa la formación socialista, mientras que el PP se está comportando durante esta pandemia como el “perro del hortelano” y hace seguidismo de la ultraderecha.

Miguel González Caballero cree que la moción de censura de Vox no tiene vías de prosperar, aunque recuerda que todavía el PP no se ha pronunciado sobre si la apoyará o no.