La ONCE reparte en Membrilla 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años

El vendedor de la ONCE Manuel Vicente López-Menchero Martín-Consuegra es quien ha llevado la suerte y la ilusión de la ONCE a Membrilla, donde en el sorteo de este martes, el 15 de octubre, además del cupón agraciado con 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años y 35.000 euros en efectivo, ha repartido 1.365.000 euros más, en 39 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

"La Paga" de la Once reparte premios en Membrilla / OC

En total, Manuel Vicente, que comercializa los productos de juego de la ONCE desde mayo de 2016, ha repartido en Membrilla 2.300.000 euros, desde su punto de venta situado en la Plaza Azafranal, de Membrilla, ha informado en nota de prensa la organización.

Se da la circunstancia de que este premio de ‘La Paga’ de la ONCE llega a Castilla-La Mancha en plena celebración de los actos de la Semana de la ONCE en la Comunidad Autónoma, lo que supone una doble alegría, al poder devolver a la sociedad parte de la solidaridad que tiene con la ONCE.