La menor prostituida en Tomelloso afirma que su ex novio y la madre de este le obligaron

En la sesión de hoy ha declarado la chica, que en el momento de los hechos tenía 16 años y ahora es mayor de edad. Ha acusado a su ex novio, a la madre de este y a una amiga de ambos, que son los principales acusados, de obligarla a acostarse con hombres sin su consentimiento, a cambio de un dinero que después se quedaban los 3 acusados, todos ellos de nacionalidad rumana.

Según la versión de la joven, su ex novio y la madre eran los que contactaban con los clientes, y casi siempre quedaba con ellos en la vivienda de la amiga de la madre. Ha dicho que no podía escapar por miedo y porque estaba amenazada.

Durante el juicio, la chica ha reconocido que los siete clientes que están acusados de corrupción de menores quedaron con ella. Señalándoles con el dedo, la adolescente ha dicho que cinco de ellos mantuvieron relaciones sexuales con ella, incluso dos de los acusados a sabiendas de que era menor de edad. Y con los otros dos hombres asegura que no tuvo relaciones sexuales.

En la vista oral, también se ha dado a conocer el informe pericial sicológico que determina que el relato de la chica es probablemente creíble.

En las conclusiones finales, las partes han mantenido prácticamente sus peticiones iniciales. La fiscalía y acusación particular piden entre 5 y 7 años de cárcel para los tres principales acusados, mientras que para los siete clientes solicitan 3 años, aunque la acusación particular no pide penas de prisión para los dos hombres que, según la chica, no mantuvieron relaciones sexuales con ella. Mientras, las defensas han vuelto a solicitar la libre absolución para los 10 acusados.