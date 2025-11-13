POR SU COLABORACIÓN CON 'JIRAFAS' UN PROYECTO MUSICAL DE LA CANTAURORA CUBANA RITA ROSA RUESGA

Veleta Roja sabrá esta noche si se alzan con el premio de Mejor Álbum de música infantil en los Latin Grammy 2025

Esta tarde se celebra en Las Vegas la gala de los Latin Grammy 2025, y entre los nominados recordamos que vuelve a estar Veleta Roja que suma ya cuatro nominaciones a estos prestigiosos premios.

En esta ocasión, compiten en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Infantil' colaborando con 'Jirafas', un precioso proyecto musical y poético de la cantautora cubana Rita Rosa Ruesga.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Hernán Milla, uno de los componentes de Veleta Roja, nos cuenta cómo están viviendo las horas premias a la Gala.

