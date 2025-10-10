Veleta Roja recibe la Medalla al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha

Veleta Roja, el grupo con sede en Ciudad Real, será distinguido con la Medalla al Mérito Cultural 2025 en la categoría de Artes Escénicas, un reconocimiento que otorga el Gobierno de Castilla-La Mancha y que se entregará hoy en Casas Ibáñez

El galardón pone en valor la trayectoria de Veleta Roja como referente cultural, educativo y social en la región, consolidada a lo largo de más de una década de proyectos artísticos, pedagógicos y de cooperación. Aldo Méndez y Hernán milla, integrantes del grupo han mostrado su satisfacción en onda cero por este reconocimiento

A este reconocimiento regional se suma su participación en el álbum “Jirafas”, de la cantautora cubana Rita Rosa Ruesga, nominado a los Latin Grammy® 2025 en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil.