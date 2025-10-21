SERÁ ESTE JUEVES, 23 DE OCTUBRE, A LAS PUERTAS DEL CENTRO DE SALUD

Los vecinos de Pío XII se movilizarán para evitar el traslado del Centro de Salud Ciudad Real 1

Los vecinos de la barriada de Pío XII, en Ciudad Real, se concentrarán este jueves 23 de octubre a las once de la mañana frente al Centro de Salud Ciudad Real 1, para protestar contra su posible traslado al antiguo edificio de Sanidad, actualmente en desuso. Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de la Comunidad de Propietarios de Pio XII, Raúl Sánchez.

Consoli Romero

Ciudad Real |

La convocatoria, organizada por la comunidad de propietarios de Pio XII, busca frenar una decisión que, aseguran, se ha tomado sin consenso y que podría dejar al barrio sin servicios esenciales.

Raúl recuerda que el centro atiende a unas 27.000 tarjetas sanitarias y denuncia que el edificio al que se pretende trasladar no es accesible para personas mayores.

Los vecinos también han iniciado una campaña de recogida de firmas y piden a las autoridades que mantengan y modernicen el actual centro en su ubicación original.

