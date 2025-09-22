UN PROYECTO DE INCISO INTEGRACIÓN Y LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
Si quieres poner en marcha tu propio negocio: 'Ciudad Real TE CUIDA'
En Onda Cero, les hablamos de emprendimiento social y del programa 'Diputación de Ciudad Real TE CUIDA', impulsado junto a INCISO Integración. Un proyecto que busca apoyar a personas desempleadas que quieran poner en marcha su propio negocio, especialmente en el ámbito de los cuidados y servicios de proximidad. Para contarnos más, hemos recibido en nuestros estudios a Ana Parras, coordinadora del Área de Emprendimiento de INCISO Integración.
El acompañamiento es gratuito y completo: asesoramiento personalizado, formación adaptada, ayuda económica, apoyo en la constitución legal de la empresa y un seguimiento durante los primeros 18 meses para que el proyecto tenga más garantías de éxito.