UN PROYECTO DE INCISO INTEGRACIÓN Y LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

Si quieres poner en marcha tu propio negocio: 'Ciudad Real TE CUIDA'

En Onda Cero, les hablamos de emprendimiento social y del programa 'Diputación de Ciudad Real TE CUIDA', impulsado junto a INCISO Integración. Un proyecto que busca apoyar a personas desempleadas que quieran poner en marcha su propio negocio, especialmente en el ámbito de los cuidados y servicios de proximidad. Para contarnos más, hemos recibido en nuestros estudios a Ana Parras, coordinadora del Área de Emprendimiento de INCISO Integración.

Consoli Romero

Ciudad Real |

El acompañamiento es gratuito y completo: asesoramiento personalizado, formación adaptada, ayuda económica, apoyo en la constitución legal de la empresa y un seguimiento durante los primeros 18 meses para que el proyecto tenga más garantías de éxito.

