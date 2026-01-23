Se incorporan 23 nuevos grupos de actividades

Presentada la programación de la Universidad Popular de Ciudad Real para el segundo cuatrimestre del curso

La concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, ha presentado la propuesta de actividades de la Universidad Popular para el segundo cuatrimestre del curso, en el que desde febrero y hasta el final de curso se incorporan 23 nuevos grupos de actividad con más de 500 nuevas plazas.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Hay nuevos talleres muy demandados por los participantes como “Bricolaje doméstico” o “Fotografía artística de mascotas”, “Aves urbanas” y también una sección dedicada a las nuevas tecnologías: “Yo también en la red” y “Ciberseguridad”. Además, este año se alcanza la VI edición del Concurso Fotográfico que en esta ocasión tiene a las mascotas como protagonistas.

Desde este viernes 23 de enero y hasta el lunes 2 de febrero estará abierto el plazo para la presentación de solicitudes en la web participa.ciudadreal.es. El sorteo de plazas se realizará el día 3 de febrero y el inicio de las actividades se producirá a partir del lunes 9 de febrero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer