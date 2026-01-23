Presentada la programación de la Universidad Popular de Ciudad Real para el segundo cuatrimestre del curso

Hay nuevos talleres muy demandados por los participantes como “Bricolaje doméstico” o “Fotografía artística de mascotas”, “Aves urbanas” y también una sección dedicada a las nuevas tecnologías: “Yo también en la red” y “Ciberseguridad”. Además, este año se alcanza la VI edición del Concurso Fotográfico que en esta ocasión tiene a las mascotas como protagonistas.

Desde este viernes 23 de enero y hasta el lunes 2 de febrero estará abierto el plazo para la presentación de solicitudes en la web participa.ciudadreal.es. El sorteo de plazas se realizará el día 3 de febrero y el inicio de las actividades se producirá a partir del lunes 9 de febrero.