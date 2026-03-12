VIVIE DESDE HACE 5 AÑOS EN DOHA, LA CAPITAL DE QATAR

Miguel Ángel Cobos, de Santa Cruz de Mudela, nos cuenta cómo vive la tensión en Qatar por el conflicto en Irán

Mientras la región del Golfo se mantiene en alerta por los recientes ataques y escaladas militares entre Irán, Estados Unidos e Israel, un vecino de Ciudad Real que trabaja y reside en Doha (Qatar) junto a su pareja, comparte en Onda Cero su experiencia y cómo se vive la incertidumbre desde dentro, entre precauciones, mensajes de tranquilidad y la rutina diaria en medio de la tensión internacional.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Miguel Ángel Cobos
Miguel Ángel Cobos | Onda Cero
