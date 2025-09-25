Malagón despide a Gloria Merino

Malagón despide hoy a Gloria Merino, una de las pintoras más importantes del siglo XX, que nos ha dejado a los 95 años. Su pincel supo capturar como nadie los paisajes y las gentes de nuestra tierra, convirtiéndolos en símbolos universales del arte español.
Afincada en Malagón desde niña, Gloria Merino no solo llevó el nombre de nuestra región por todo el mundo, sino que también dejó aquí un legado inmenso, con sus obras y con su generosidad. El Ayuntamiento ya ha anunciado que instaurará un Memorial de Pintura con su nombre para mantener viva su inspiración artística.
En Onda Cero, hemos hablado con el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, quien ha lamentado su fallecimiento y ha tenido palabras de orgullo por haber tenido como vecina a una artista que engrandeció el nombre del pueblo de Malagón y de la Mancha entera.