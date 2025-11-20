La prueba principal cubre 174 km, pero también hay otras distancias
Llega a Ciudad Real este fin de semana 'La Carrera del Privilegio'
Este fin de semana Ciudad Real acoge 'La Carrera del privilegio: 100 millas' hablamos de una de las pruebas de ultra trail más singulares de España: y que se celebra desde este viernes, 21 de noviembre. Una carrera que no solo pone a prueba la resistencia de los corredores, sino que también nos conecta con un episodio histórico clave de nuestra tierra, ocurrido hace seis siglos y cuyo recorrido atraviesa castillos, senderos y pueblos históricos.