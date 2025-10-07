Fundación Siglo de Oro estrena en Almagro: 'Amor secreto hasta celos' de Lope de Vega

La producción, impulsada por la Fundación Siglo de Oro, supone un nuevo paso en su compromiso con la recuperación, estudio y divulgación de los grandes textos del teatro clásico español.

Bajo la dirección de Rodrigo Arribas, la obra ofrece una fascinante visión de las relaciones amorosas y sociales en la España del Siglo de Oro, abordando temas tan universales como el deseo, los celos, la identidad o el papel de la mujer en una sociedad de apariencias.

La trama gira en torno al amor no correspondido entre doña Clara y don Juan. Un planteamiento que, según el director Rodrigo Arribas, resulta sorprendentemente actual, con ecos en las relaciones sentimentales del presente.

El estreno en Almagro reunió a numerosos aficionados al teatro clásico, críticos y representantes del ámbito cultural, que pudieron disfrutar de una puesta en escena elegante, dinámica y fiel al estilo palatino característico del autor.

Con “Amor secreto hasta celos”, la Fundación Siglo de Oro reafirma su vocación de rescatar joyas del Siglo de Oro español y de seguir acercando al público nuevas miradas sobre los grandes autores de nuestra literatura.