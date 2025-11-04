APAFES: SALUD MENTAL EN ONDA CERO CIUDAD REAL

Estimulación Magnética Transcraneal

El doctor Luis Beato, jefe del área de Salud Mental del Hospital General de Ciudad Real, nos ha hablado en el espacio que compartimos con APAFES, de una técnica innovadora que está ayudando a muchos pacientes a mejorar su estado anímico y su calidad de vida: la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT). Se trata de una terapia no invasiva que el Hospital General Universitario de Ciudad Real incorporaba en diciembre del pasado año a su cartera de servicios dentro del área de Salud Mental, y que se está utilizando con muy buenos resultados, en casos de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático o incluso adicciones.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Se trata de una terapia con planificación personalizada, cuyo éxito depende mucho de la implicación del paciente. En el programa nos ha acompañado Elena Yarios, trabajadora social de APAFES.

