Conocemos las actividades programadas por la Universidad Popular de Ciudad Real para el próximo cuatrimestre

Mar Sáncez, concejal de Participación Ciudadana, ha contado en Onda Cero las actividades disponibles: salud y deporte (cursos de envejecimiento activo, aquagym, yoga o talleres de espalda); Actividades socioculturales (teatro, historia, artes tradicionales, manualidades, dibujo o escritura); Nuevas tecnologías (trámites e informática, inteligencia artificial, aplicaciones y utilidades); Viajes (se incorpora a la oferta los Geoparques); Actividades de ocio y recreativas (incluyendo fines de semana).

Entre las novedades más destacadas, está la iniciativa ‘Barrio Seguro’, basada en formar a la ciudadanía en situaciones de emergencia y de ‘Un café sin palabras’, para acercar a la ciudadanía a la lengua de signos, a lo largo del curso también se ofertarán talleres de cultivo urbano y de reciclaje en colaboración con varios colectivos de la ciudad.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 15 de septiembre, el día 16 se realizará el sorteo de plazas y el listado se podrá consultar a partir de las 12 h.

Las solicitudes se podrán presentar a través de la web: https://participa.ciudadreal.es/index.php/destacados/upcr .