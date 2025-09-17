Son foros que pretenden seguir estrechando la colaboración entre los vecinos y la administración local
Comienzan las Asambleas Vecinales de Ciudad Real
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha organizado estas Asambleas Vecinales y el nuevo Plan de Barrio Seguro. Son foros que pretenden seguir estrechando la comunicación y colaboración entre la sociedad y la administración local.
Han comenzado este martes 16 de septiembre en La Poblachuela y se prolongarán hasta el día 5 de noviembre.
Se han programado un total de 20 Asambleas Vecinales en los barrios y pedanías de la capital, que se desarrollarán los lunes, martes y miércoles de cada semana.