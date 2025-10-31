Un acto que se enmarca en el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas de la Dictadura.
La 'Bebé robada' de Campo de Criptana, recibe junto a su madre un reconocimeinto por parte del Gobierno de España
Ana Belén Pintado, conocida como la 'bebé robada de Campo de Criptana', y su madre biológica, han recibido hoy en Madrid un reconocimiento oficial por parte del Gobierno de España, en un acto que se enmarca en el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas de la Dictadura. Ana Belén ha asegurado que este reconocimiento "supone un punto y seguido" al proceso que comenzó en 2017, y aunque reconoce la emoción y gratitud por este homenaje, advierte de que todavía queda un largo camino por recorrer y entre las medidas que considera prioritarias, destaca la gratuidad de los bancos de ADN o la apertura de los registros para acceder a la documentación.
Ana Belén Pintado continúa su proceso judicial para esclarecer la trama de la Clínica Santa Cristina, tras haber interpuesto un recurso de apelación contra el auto que archivaba provisionalmente su caso.
Tanto ella como su madre biológica tienen la esperanza de que este reconocimiento sirva también para impulsar la búsqueda de la verdad y la justicia para todas las víctimas de los bebés robados en España".