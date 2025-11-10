SEGÚN SE DESPRENDE DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL ENFERMERO CIUDAREALEÑO EDUARDO GARCÍA SEGOVIA

El 87% de los jóvenes ciudadrealeños cree que fumar en cachimba es menos dañina que el cigarrillo

Son varias las creencias erróneas, las que se han puesto de manifiesto en este estudio, realizado entre más de 500 jóvenes de Ciudad Real, llevado a cabo por el enfermero Eduardo García Segovia. Entre ellos el hecho de que el 87% piensa que son menos perjudiciales que los cigarrillos, el 62% cree que el efecto filtro del agua les protege de las sustancias nocivas y muchos comparten cachimba sin boquillas, sin ser conscientes del riesgo que ello conlleva.

Consoli Romero

Ciudad Real |

El contexto social emerge como un factor determinante en el inicio del consumo: el 75% de los adolescentes inicia el consumo por influencia de sus amigos, el 79% aceptaría fumar si un amigo ofrece y el 47% asocia el uso de la cachimba con socializar. El acceso a la cachimba resulta relativamente sencillo, ya que el 38% de los menores de edad ha consumido en locales públicos sin restricciones. En cuanto a los patrones de consumo, el 37% mezcla la cachimba con alcohol y el 54% la utiliza como único producto tabáquico, lo que sugiere su papel como puerta de entrada al tabaquismo. El factor familiar también se muestra relevante: los consumidores tienden a tener padres con un menor nivel educativo (39% de padres universitarios frente al 63% entre los no consumidores) y perciben una mayor indiferencia familiar ante el consumo (28% frente a 7,7% entre los no consumidores).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer