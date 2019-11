Empresarios y Asaja piden en Ciudad Real un gobierno estable y pactos pero no con cualquiera

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, recuerda que la estabilidad que hay en esta región no vale de nada si al final en el gobierno central no existe esa estabilidad que de seguridad jurídica. Por eso, pide un ejecutivo estable y que funcione.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado que están preocupados porque la situación política ahora está peor que hace unos meses.

Piensa que va a ser complicado alcanzar un acuerdo de gobierno, y en este sentido ha hecho un llamamiento al entendimiento.

Advierte de los pactos que se pueden alcanzar con ciertas formaciones políticas que preocupan a los empresarios.

Mientras, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha dicho que hay máxima preocupación por los resultados electorales, sobre todo cuando está en juego la negociación de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Exige estabilidad y quiere que haya pactos, pero no con cualquiera. Recuerda que hay acuerdos que no son buenos. Y si estos se dan, Barato dice que prefiere que no haya pactos.