Xema Teno, escultor de Campo de Criptana, dará el pregón y abrirá la feria 2025 en el Auditorio Municipal

Hemos hablado en Onda Cero con el pregonero de las fiestas, Xema Teno, quien nos ha afirmado el sentimiento de orgullo de que hayan pensado en él para dar el discurso.

Un gran reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria que han hecho que el querido escultor nunca se haya planteado trasladar su taller fuera de Campo de Criptana: “No entiendo trabajar en otro sitio que no sea en este taller, y este taller está en Campo de Criptana. Y este pueblo tiene algo mágico que te atrapa y no puedes salir de aquí”.

Además, el artista, que ha tenido como referente al pintor local Isidro Antequera, asegura que su estudio está siempre con las puertas abiertas a todo el mundo para ver las exposiciones y procesos creativos de sus obras.