La vendimia de uva blanca se adelanta en la DO La Mancha por las altas temperaturas de agosto

Las altas temperaturas de comienzo de mes han provocado que la recolección de la variedad de uva blanca Chardonnay, y su correspondiente maduración, se haya adelantado con respecto a lo que se tenía previsto.

Así lo asegura Fernando Villena, vicepresidente segundo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha: “La calor que está haciendo estos días ha favorecido que la maduración se pueda haber adelantado unos días más. Nosotros teníamos previsto, según nuestras cuentas y el Departamento Técnico, de haber cogido esta variedad de uva a lo mejor la semana que viene”.

Asimismo, las bodegas y técnicos esperan una vendimia de muy buena calidad después de un verano que ha respetado en cuanto a climatología.