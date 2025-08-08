Adelanto de la Vendimia

La vendimia de uva blanca se adelanta en la DO La Mancha por las altas temperaturas de agosto

Daniel López

Se ha adelantado unos días el comienzo de la vendimia de las variedades de uva blanca en Denominación de Origen La Mancha debido al intenso calor de estos primeros días de agosto.

Las altas temperaturas de comienzo de mes han provocado que la recolección de la variedad de uva blanca Chardonnay, y su correspondiente maduración, se haya adelantado con respecto a lo que se tenía previsto.

Así lo asegura Fernando Villena, vicepresidente segundo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha: “La calor que está haciendo estos días ha favorecido que la maduración se pueda haber adelantado unos días más. Nosotros teníamos previsto, según nuestras cuentas y el Departamento Técnico, de haber cogido esta variedad de uva a lo mejor la semana que viene”.

Asimismo, las bodegas y técnicos esperan una vendimia de muy buena calidad después de un verano que ha respetado en cuanto a climatología.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer