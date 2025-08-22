Vecinos de Madridejos se concentran para exigir la construcción del tramo ferroviario “Mora-Alcázar” y una estación conjunta con Consuegra

La movilización, anunciada a las 22:30 horas frente al Campo de Futbol Nuevo de la localidad madridejense, ha sido convocada una hora antes del inicio del concierto de la orquesta Panorama. Un evento que espera una gran afluencia de gente, con el objetivo de que, tanto el Ministerio de Transportes como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, atiendan a lo que piden desde la Plataforma por la Conexión Ferroviaria.

José Damián García-Moreno es el portavoz de la organización: “Convocamos con el lema “Con el tren tendremos mejor panorama”. Creemos que esto, en una jornada que va a ser festiva en Madridejos, sirva también como un revulsivo contra la despoblación que estamos sufriendo en Madridejos y en Consuegra, y en todos los pueblos de la comarca”.

Una solución que llevan exigiendo desde que se anunció el baipás ferroviario del pasado 7 de marzo, en el que Alcázar de San Juan podría quedarse fuera del trazado de alta velocidad, y con la que, aseguran, ganaría todo el mundo.