Concentración Ferroviaria de Madridejos

Vecinos de Madridejos se concentran para exigir la construcción del tramo ferroviario “Mora-Alcázar” y una estación conjunta con Consuegra

Daniel López

Este sábado 23 de agosto tiene lugar en Madridejos una concentración convocada por la Plataforma por la Conexión Ferroviaria en defensa de la construcción del tramo ferroviario “Mora-Alcázar” y de la estación de tren “Madridejos-Consuegra”.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

La movilización, anunciada a las 22:30 horas frente al Campo de Futbol Nuevo de la localidad madridejense, ha sido convocada una hora antes del inicio del concierto de la orquesta Panorama. Un evento que espera una gran afluencia de gente, con el objetivo de que, tanto el Ministerio de Transportes como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, atiendan a lo que piden desde la Plataforma por la Conexión Ferroviaria.

José Damián García-Moreno es el portavoz de la organización: “Convocamos con el lema “Con el tren tendremos mejor panorama”. Creemos que esto, en una jornada que va a ser festiva en Madridejos, sirva también como un revulsivo contra la despoblación que estamos sufriendo en Madridejos y en Consuegra, y en todos los pueblos de la comarca”.

Una solución que llevan exigiendo desde que se anunció el baipás ferroviario del pasado 7 de marzo, en el que Alcázar de San Juan podría quedarse fuera del trazado de alta velocidad, y con la que, aseguran, ganaría todo el mundo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer