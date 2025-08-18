Tomelloso se prepara para una Feria y Fiestas 2025 con más de 100 eventos, y un arranque anticipado con Omar Montes

La Feria y Fiestas de Tomelloso dará inicio con el concierto de Omar Montes de este sábado. Un evento, según el regidor local, que se ha situado antes del comienzo oficial de las fiestas para favorecer que cualquier persona pueda acudir al caer en fin de semana.

Por otro lado, ha asegurado que se trata de una festividad pensada para todo tipo de público, y que cuenta con una gran cantidad de actividades repartidas en 10 días: “Es una feria que está pensada para todos. Y que tiene nada más y nada menos que 100 eventos, que muchos de ellos se repiten cada día. Es decir, que realmente el número de actividades es muy superior a 100 eventos”.

Finalmente, ha querido destacar que el día clave será el 25 de agosto, jornada en honor a su patrona. Pero que también habrá otras fechas importantes como la de los viñadores o la celebración de la Fiesta de las Letras, con un nuevo certamen de humor gráfico que tendrá un incremento en las cuantías de premios que le posicionará como uno de los más elevados del panorama nacional.