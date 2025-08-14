Zona Azul Gratuita Tomelloso

Tomelloso ofrece zona azul gratuita desde hoy debido a la Feria y Fiestas del municipio

Daniel López

A partir de esta tarde, la zona azul de Tomelloso será gratuita con motivo de la Feria y Fiestas del municipio. Una gratuidad que va a tener horario de tarde del 14 al 23 de agosto, y que se aplicará todo el día del 24 al 31 de agosto.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

El Ayuntamiento de Tomelloso ha anunciado esta medida con el objetivo de facilitar la movilidad de los vehículos por la localidad, en unas fechas donde se prevé una gran afluencia de gente. Todo ello debido a la Feria y Fiestas del municipio, que tendrá lugar del 24 al 30 de agosto.

De esta manera, se van a suprimir temporalmente las tasas de aparcamiento de Tomelloso del 14 al 31, dividido en dos fases. Del 14 al 23, la supresión del servicio de estacionamiento regulado únicamente se va a aplicar en horario de tarde, mientras que del 24 al 31 se fijará tanto por la mañana como por la tarde.

Una medida que se enmarca dentro de la cláusula contractual por razones de interés público que tiene el ayuntamiento con la empresa concesionaria de la zona azul.

