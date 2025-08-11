Tomelloso lanza una campaña de donación de sangre y plasma con el objetivo de superar los espectaculares datos del año pasado

La campaña se está llevando a cabo del 5 al 14 de agosto en el Hospital General de Tomelloso en colaboración con el Centro de Transfusión Sanguínea de Ciudad Real y con la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre. Para ello, cuentan con dos equipos de profesionales sanitarios, en una época estival donde las necesidades de sangre aumentan.

La pretensión de estas convocatorias es la de superar en 2025 el número de donantes que se tuvo el año pasado. Benjamín de Sebastián es el portavoz del Ayuntamiento de Tomelloso: “Esperamos que con esta campaña, una campaña que ya se llevó con anterioridad y otra campaña más que habrá con posterioridad, alcancemos los datos del año pasado. Unos datos que avalan la solidaridad de Tomelloso, que superamos las 2.000 donaciones”.

Si bien es cierto que las donaciones comenzaron el 5 de agosto, todavía quedan hasta 4 jornadas más los días 11, 12, 13 y 14 de agosto en horario de 18:00 a 22:00 horas.