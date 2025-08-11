Área de Estacionamiento de Autocaravanas

Tomelloso construirá un parking de autocaravanas con una inversión de más de 220.000 euros

Daniel López

El Ayuntamiento de Tomelloso ha adjudicado las obras de una nueva área de estacionamiento de caravanas, una infraestructura con una inversión de más de 220.000 euros que pretende impulsar la economía local del municipio.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de un proyecto con el objetivo de fomentar el sector turístico y económico de la localidad, con la consecuente difusión de su patrimonio cultural. Así lo explica el portavoz del Ayuntamiento de Tomelloso, Benjamín de Sebastián: “Esperamos que haya un impacto muy positivo en la localidad. Tomelloso es una localidad industrial, es una localidad agrícola… pero también es cierto que tiene un patrimonio inmenso que enseñar no solo a la región, sino a nivel nacional”.

Las obras han sido adjudicadas a una empresa local, y tienen un plazo de ejecución aproximado de 7 meses. Respecto a la inversión de más de 220.000 euros del parking, va a estar financiado con fondos europeos. Un área de estacionamiento que va a contar con 13 plazas para autocaravanas, y que se estima estará disponible para principios de abril de 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer