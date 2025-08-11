Tomelloso construirá un parking de autocaravanas con una inversión de más de 220.000 euros

Se trata de un proyecto con el objetivo de fomentar el sector turístico y económico de la localidad, con la consecuente difusión de su patrimonio cultural. Así lo explica el portavoz del Ayuntamiento de Tomelloso, Benjamín de Sebastián: “Esperamos que haya un impacto muy positivo en la localidad. Tomelloso es una localidad industrial, es una localidad agrícola… pero también es cierto que tiene un patrimonio inmenso que enseñar no solo a la región, sino a nivel nacional”.

Las obras han sido adjudicadas a una empresa local, y tienen un plazo de ejecución aproximado de 7 meses. Respecto a la inversión de más de 220.000 euros del parking, va a estar financiado con fondos europeos. Un área de estacionamiento que va a contar con 13 plazas para autocaravanas, y que se estima estará disponible para principios de abril de 2026.