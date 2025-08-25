Premios del Día del Viticultor

Tomelloso celebra mañana el Día del Viticultor con premios al sector y mirada puesta en su 40.º aniversario

Daniel López

Mañana, coincidiendo con la fiesta en honor a la Virgen de las Viñas, se celebra en Tomelloso la 39.ª edición del Día del Viticultor, organizada por la asociación agraria ASAJA. Una cita donde se hace entrega de distintos premios y reconocimientos a profesionales y empresas del sector.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

El evento, que se celebra en el auditorio López Torres y que está enmarcado dentro del programa de la Feria y Fiestas de la localidad, comienza con un discurso que precede a la adjudicación de los galardones. Emilio Cepeda es el presidente de ASAJA Tomelloso: “La apertura y presentación empezará a las 12 de la mañana, con la conferencia del sector vitivinícola a cargo de Don Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Luego hay una serie de entrega de premios del concurso regional”.

Entre los premios más relevantes cabe destacar el de “Venencia, Ciudad de Tomelloso”, entregado a la Universidad de Castilla-La Mancha por su valor educativo, y el de “Socio de Honor”, que será otorgado a Marcelino Novillo, exmiembro de ASAJA Tomelloso, por sus labores agrícolas.

Finalmente, Emilio Cepeda ha querido revelar que para el año que viene habrá novedades con motivo de la 40ª edición de esta celebración.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer