Tomelloso celebra mañana el Día del Viticultor con premios al sector y mirada puesta en su 40.º aniversario

El evento, que se celebra en el auditorio López Torres y que está enmarcado dentro del programa de la Feria y Fiestas de la localidad, comienza con un discurso que precede a la adjudicación de los galardones. Emilio Cepeda es el presidente de ASAJA Tomelloso: “La apertura y presentación empezará a las 12 de la mañana, con la conferencia del sector vitivinícola a cargo de Don Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Luego hay una serie de entrega de premios del concurso regional”.

Entre los premios más relevantes cabe destacar el de “Venencia, Ciudad de Tomelloso”, entregado a la Universidad de Castilla-La Mancha por su valor educativo, y el de “Socio de Honor”, que será otorgado a Marcelino Novillo, exmiembro de ASAJA Tomelloso, por sus labores agrícolas.

Finalmente, Emilio Cepeda ha querido revelar que para el año que viene habrá novedades con motivo de la 40ª edición de esta celebración.