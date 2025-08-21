Tomelloso avanza en la elaboración de una memoria técnica para justificar el millón de euros de inversión en las cuevas con riesgo estructural

Durante la reunión, se han tratado los planes de actuación y el diseño de los accesos a las cuevas, dando prioridad a aquellas que se encuentran en un mayor riesgo de hundimiento. Así lo explica el regidor municipal: “Estamos hablando de que este millón de euros nos sirve para estabilizar entre 3 y 4 sistemas de cuevas, de esos 20 que tenemos en una calificación de urgentes y muy urgentes”.

De esta manera, en el encuentro se han abordado las posibilidades de salidas de emergencia de las cuevas a través del sistema ya consolidado, y se ha contemplado también la instalación de escaleras para facilitar el acceso.

Una rehabilitación a la que solo se ha sumado la diputación provincial, y de la que Javier Navarro espera que sirva de visibilización de cara al resto de administraciones.