Rehabilitación de las Cuevas de Tomelloso

Tomelloso avanza en la elaboración de una memoria técnica para justificar el millón de euros de inversión en las cuevas con riesgo estructural

Daniel López

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, se ha reunido esta semana con representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha para elaborar un informe que sirva como justificación del millón de euros que la Diputación de Ciudad Real va a destinar a la rehabilitación de las cuevas en los barrios de la Esperanza y San Antonio.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Durante la reunión, se han tratado los planes de actuación y el diseño de los accesos a las cuevas, dando prioridad a aquellas que se encuentran en un mayor riesgo de hundimiento. Así lo explica el regidor municipal: “Estamos hablando de que este millón de euros nos sirve para estabilizar entre 3 y 4 sistemas de cuevas, de esos 20 que tenemos en una calificación de urgentes y muy urgentes”.

De esta manera, en el encuentro se han abordado las posibilidades de salidas de emergencia de las cuevas a través del sistema ya consolidado, y se ha contemplado también la instalación de escaleras para facilitar el acceso.

Una rehabilitación a la que solo se ha sumado la diputación provincial, y de la que Javier Navarro espera que sirva de visibilización de cara al resto de administraciones.

