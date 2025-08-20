Titán de la Mancha

La Titán de la Mancha 2025 va a contar con una nueva ruta cultural para los conocidos de los participantes

Daniel López

La edición 2025 de la “Titán de la Mancha”, que se celebra el sábado 13 de septiembre con salida y meta en Alcázar de San Juan, va a incorporar una gran novedad. Hemos hablado en Onda Cero con José Luis Pinar, presidente del club organizador del evento, Alcázar Bikes.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de la octava entrega de la “Titán de la Mancha” que va a contar con una maratón y una ultramaratón de cicloturismo, y con una carrera de trail running, con hasta 1.650 ciclistas previstos entre las tres pruebas.

Una edición que también tiene una gran novedad, y es que se ha organizado una ruta cultural a las 10:30 con el objetivo de amenizar la espera de los conocidos de los participantes, mientras estos realizan el recorrido. Así lo asegura José Luis Pinar: “Se hará una visita guiada por la Sociedad Cervantina de una hora y media aproximadamente para conocer todos los entresijos de Miguel de Cervantes”.

Un evento que tiene un enorme impacto tanto turístico como económico, llegando a mover más de medio millón de euros, según nos dice el presidente del club Alcázar Bikes.

