La Titán de la Mancha 2025 va a contar con una nueva ruta cultural para los conocidos de los participantes

Se trata de la octava entrega de la “Titán de la Mancha” que va a contar con una maratón y una ultramaratón de cicloturismo, y con una carrera de trail running, con hasta 1.650 ciclistas previstos entre las tres pruebas.

Una edición que también tiene una gran novedad, y es que se ha organizado una ruta cultural a las 10:30 con el objetivo de amenizar la espera de los conocidos de los participantes, mientras estos realizan el recorrido. Así lo asegura José Luis Pinar: “Se hará una visita guiada por la Sociedad Cervantina de una hora y media aproximadamente para conocer todos los entresijos de Miguel de Cervantes”.

Un evento que tiene un enorme impacto tanto turístico como económico, llegando a mover más de medio millón de euros, según nos dice el presidente del club Alcázar Bikes.