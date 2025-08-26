El presidente de ASAJA, Pedro Barato, exige a Europa compensaciones por los aranceles de EE.UU. y pide precios justos para el campo

El presidente de ASAJA ha criticado duramente a Europa por los aranceles impuestos por Estados Unidos a nuestras exportaciones. Ha alegado que hay que igualar una situación en la que España paga un 15% de aranceles, por el 0% que pagan los estadounidenses por sus envíos: “Si estas son las reglas que Europa ha hecho, Europa tiene que compensar a la gente que está exportando a Estados Unidos”.

Por otro lado, también ha pedido soluciones de cara a los precios actuales del melón y la sandía, pidiendo a la distribución española que les ayude. Pedro Barato: “No podemos seguir trabajando a pérdidas. Yo he dado instrucciones en la oficina nacional de ASAJA para tener una reunión con la distribución española, y la distribución española nos tiene que echar una mano. Nos tiene que echar una mano en retirar y pagar, por lo menos, por encima de los costes de producción”.

También ha tratado otros temas importantes como el de la mano de obra, exponiendo que la inmigración no es que sea un problema, sino que es la solución, o el de los 94 millones de euros que faltan de presupuesto de la Política Agraria Común.

Finalmente, se ha referido a la necesidad de cambiar determinadas normativas si llueve, en donde ha aludido al imperativo de recargar los acuíferos, y al problema de la lengua azul, que, dice, no hay que curar, sino que hay que prevenir.