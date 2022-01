Pleno Extraordinario en Quintanar para aprobar el Convenio Colectivo del Personal Laboral

El pleno comenzó directamente con la lectura del primer punto del orden del día por parte del alcalde, pero el portavoz del Grupo Vox pidió la palabra para solicitar explicaciones y reclamando algunos defectos de forma del Pleno como la no inclusión del Acta de la Sesión Anterior y el hecho de que la segunda convocatoria no se haga dos días después de la primera.

El secretario tomaba la palabra para explicar que el no tener el Acta Anterior no invalida la celebración del Pleno Extraordinario y así se decidió y el acta tanto del pleno del mes noviembre como el acta del pleno extraordinario se llevarán al próximo pleno ordinario. Sobre la distancia entre convocatorias indicó que al haber quorum se puede convocar de esta forma.

Una vez dadas las explicaciones oportunas, se inició el pleno con la aprobación del primer punto del orden del día expediente 1891/2021. Convenios (Aprobación, Modificación o Extinción). Aprobación de la adhesión al Protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de policía local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género con el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En el primer turno de intervención Unidas Podemos, aseguraba estar a favor del protocolo para erradicar la violencia de género y su voto sería favorable.

Vox dijo no entender por qué un Ayuntamiento debía adherirse a un protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado cuando, a su parecer, las competencias de unos y otros deben estar regladas. “Solo debemos ponernos del lado de aquellos protocolos que defiendan el artículo 14 de nuestra Constitución”. Vox indicaba que un a su parecer se trata de un protocolo injusto que discrimina a las personas en función de su sexo y vulnera la igualdad. “Solo deben apoyarse protocolos que defiendan por igual a todas las personas con independencia de su sexo, edad e ideología”. Manifestaron su voto en contra.

La portavoz del PP, Piedad García, dijo que apoyarían este punto como no podía ser de otro modo. Según indicaba se trata de un tema para el que no debería existir ningún protocolo “pero la triste realidad es que no cesa y el PP siempre estará dispuesto a apoyar y extender la mano por el bien de las víctimas de violencia”, afirmaban.

El grupo socialista, por su parte, dijo que la voluntad del Ayuntamiento es respaldar este protocolo cuyo objetivo es establecer los criterios básicos de colaboración y coordinación que permitan optimizar los recursos humano y materiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad existentes en el término municipal para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección de víctimas de violencia de género.

El punto fue aprobado con los votos a favor del PSOE, PP y Unidas Podemos y en contra de Vox.

El segundo punto, Expediente 1530/2021. Modificaciones de las Condiciones de Trabajo. Aprobación del Reglamento interno de control horario y de presencia de los empleados del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

El portavoz de Unidas Podemos, Marco Antonio Moreno, en su primer turno de intervención, apuntaba que llevan más de dos años pidiendo dicho reglamento. Eso sí, solicitaron que les expliquen cómo se está realizando este sistema de control.

El grupo VOX indicaba que les alegra que este reglamento vaya aplicarse en el Ayuntamiento después de tres años en los que es obligatorio por Ley y manifestaron su voto favorable.

Por su parte, el grupo popular, también se congratulaba que el Ayuntamiento pueda contar con este sistema aunque dijeron que les gustaría conocer su funcionamiento.

El alcalde, actuó como portavoz para explicar en qué consiste este sistema “fruto del diálogo y el consenso entre empleados y Ayuntamiento” por lo que agradeció su colaboración al Comité de Empresa, el delegado del personal funcionario y a las centrales sindicales CCOO y UGT. Con este reglamento, tal y como indicaba Navalón, se regulan los horarios y tanto los excesos como los defectos de jornada de una forma totalmente objetiva y su compensación. También existe un sistema de justificación de ausencias y es bastante flexible en función de las condiciones en las que se encuentre el Ayuntamiento. Del mismo modo el alcalde indicaba que el sistema de huella digital aún no está implantado y el control se realiza mediante el parte de firmas o incidencias fijado por el área del personal. Por otro lado, señalar que es un reglamento muy escrupuloso con la Ley de Protección de datos. “Podemos estar orgullosos pues es el resultado de un diálogo constante y fructífero con los representantes de los trabajadores”.

El punto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos.

El tercer punto, Expediente 1382/2021. Organismos Dependientes (Creación, Modificación o Supresión). Aprobación de la creación del Consejo Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico de Quintanar de la Orden cuyo presidente será el alcalde o concejal en que delegue también fue aprobado por unanimidad.

Unidas Podemos valoró positivamente esta iniciativa porque entienden que este órgano podrá llevar a cabo diversas ideas e iniciativas de forma coordinada. En ese sentido, desde el grupo político ofrecieron su colaboración.

Florencio Toldos, portavoz de VOX, dijo no oponerse a la aprobación del punto pero solicitaron algunas modificaciones con las que no estaban de acuerdos en la exposición de motivos.

La portavoz popular, por su parte, afirmaba que todo lo que vaya encaminado a impulsar y mejorar la vida cultural de la localidad contará con el apoyo de su grupo “ya que si por algo se caracteriza Quintanar es por su gran tejido asociativo”.

El concejal de Cultura, José Ángel Escudero tomaba la palabra para explicar este proyecto que se inició en el año 2016 y por diferentes motivos no pudo seguir adelante. “El Reglamento del Consejo Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico de Quintanar es un órgano público de participación ciudadana que viene a ordenar el rico y nutrido entramado cultural de nuestro pueblo y que dará voz a todos los actores culturales que participan a diario en él convirtiendo a nuestra localidad en referencia cultural”. Este Consejo, añadía el edil, se crea para dar voz a los vecinos para desarrollar una oferta turística que atraiga hasta Quintanar visitantes además de para proteger y preservar el patrimonio histórico. Este proyecto, tal y como indicaba Escudero se apoya en tres pilares fundamentales: el personal técnico de Cultural, el tejido asociativo cultural y los vecinos.

El punto fue aprobado por unanimidad.

Aprobación del Convenio Colectivo del personal laboral

Uno de los puntos más importantes del orden del día se trataba en el cuarto punto. Expediente 936/2021. Negociación Colectiva. Convenio Colectivo personal laboral

El portavoz de Unidas Podemos, afirmaba que este convenio llega con varios plenos de retraso y que la negociación entre Ayuntamiento y agentes sociales es otra de las reclamaciones de Unidas Podemos. “Llega con 10 años de retraso y en esta legislatura por fin se ha convertido en una realidad”. Marco Antonio Moreno agradecía a todos los agentes implicados su disposición y trabajo para llevarlo a cabo y recordaba que desde Unidas Podemos siempre han estado muy pendientes de este convenio y por ello manifestó su satisfacción por su aprobación.

El grupo VOX indicaba que es un convenio muy positivo y beneficioso para los trabajadores pero no es perfecto. “Nosotros estamos aquí para defender tanto a los trabajadores municipales como al resto de vecinos y este convenio recoge desigualdades en ciertos aspectos sobre todo los relacionados con la igualdad de género y el tema de la violencia”. Según el grupo Vox el convenio no recoge los mismo beneficios para todos los trabajadores y por ello no están de acuerdo y tampoco están de acuerdo con el informe de intervención en el que se indica que las indemnizaciones por jubilaciones exceden de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento y pueden suponer un agravio comparativo con el resto de empleados públicos.

Desde el Partido Popular agradecían la labor del Comité de Empresa, sindicatos y agentes sociales. Asimismo, indicaban que si bien es cierto que un convenio colectivo es una figura indispensable que proporciona las medidas de control y funcionamiento estableciendo las condiciones de trabajo y productividad, no podían votar a favor. En ese punto, y al igual que VOX también hicieron referencia al informe de intervención sobre las indemnizaciones por jubilación anticipada que exceden de las posibilidades presupuestarias del ayuntamiento y el informe de secretaría que dice que el gasto establecido en el convenio colectivo deber respetar el índice presupuestario local. ·Estas medidas, pueden suponer un agravio comparativo con el personal funcionario a futuro”, aseguraban desde el PP.

El alcalde, Juan Carlos Navalón, tomaba la palabra en el turno del PSOE para manifestar que estaban ante un punto importante y volvió agradecer al Comité de Empresa y las Centrales Sindicales la elaboración, redacción y negociación de este convenio. “Supone una actualización normativa muy exhaustiva de las condiciones laborales de los trabajadores”. “Nos encontramos en su contenido grandes avances en cuanto a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar”. “Se regula de forma objetiva la Promoción Profesional de los trabajadores así como la provisión de puestos de trabajo. Se regulan las modificaciones sustanciales y las accidentales del contrato de trabajo y se actualiza y regula el procedimiento disciplinario.

Las condiciones económicas se regularán en una futura Relación de Puesto de Trabajo cuya redacción se está llevando a cabo por un despacho especializado.

El primer edil respondió a VOX y PP sobre los premios por jubilación para los trabajadores del Ayuntamiento. Premios, decía, que existen desde que es Ayuntamiento tanto al personal funcionario como para el laboral. No obstante, Navalón recordaba que el convenio tiene que pasar el filtro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y si da el visto bueno no hay problema.

En la segunda intervención los grupos se manifestaron en la misma línea.

El punto fue aprobado con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos, la abstención del PP y en contra de Vox.

Una modificación de créditos con reproches

El último punto del orden del día, Expediente 16/2022. Modificación de Créditos. Expediente de modificación de Créditos 1/2022 - Créditos extraordinarios con cargo al remanente líquido de tesorería resultante del ejercicio anterior. Se trata de una modificación por importe de 431.324.07 euros que irá destinado al pago de un sentencia ganada por un trabajador del Ayuntamiento; la dotación por caducidad de unas ayudas; y el pago de cuatro sentencias ganadas por 102 trabajadores del Ayuntamiento lo que ha sido popularmente conocido como el fraude de los Planes de Empleo 2018-2019 que supone un coste de 362.000 euros.

El portavoz de Unidas Podemos explicaba que desde su grupo político han luchado desde el primer día por la reivindicación de los derechos de los trabajadores de los Planes de Empleo. Moreno hizo un breve resumen de todo el proceso desde que se hicieron con el acta de infracción hasta obtener la sentencia. “Hemos luchado juntos pero habéis ganado vosotras” dijo Unidas Podemos. Marco Antonio Moreno acusó al PP que en su día gobernaba con Ciudadanos de dicho fraude declarándoles responsables del mismo. “Estamos hablando del mayor fraude laboral de la Historia de Quintanar de la Orden”.

Por su parte desde Vox, afirmaban que “nuestro grupo municipal, en principio, no va a apoyar ninguna modificación de crédito que se nos presente como venimos haciendo pleno tras pleno porque se han acostumbrado a gobernar utilizando medidas extraordinarias y sin utilizar los cauces habituales desvirtuando toda gestión política”. Dijo que las dos primeras cantidades se podían haber hecho efectivo el pago desde la partida presupuestaria de personal sin realizar modificación de crédito. Por otro lado, Vox reclamó la presentación de un presupuesto. También reprochó la falta de orden y rigor de los documentos del expediente.

El PP dijo que votaría favorablemente “pues estamos de acuerdo en que se pague a cada uno lo que corresponde”. En relación a las otras cantidades en cuestión matizaron que se trataba de errores administrativos y no se opondrían a su aprobación. La portavoz aprovechó su intervención para afirmar que “nunca se ha engañado a nadie ni se ha pretendido hacerlo pese a lo que otros han pretendido hacer creer porque el dinero de este Ayuntamiento no es del PP es del pueblo, solo se debe a errores administrativos”.

El alcalde actuó de portavoz en su turno de intervención e indicaba que el actual equipo de Gobierno se enfrenta con una pesada herencia de más de 700.000 euros por dos fraudes que el gobierno de PP y Ciudadanos efectuaron por un lado el asunto de los falsos becarios que supondrá un desembolso de unos 200.000 euros a lo que se suma la ya sentencia de los Planos de Empleos que asciende a 362.000 euros en diferencias salariales, 170.000 euros a la Seguridad Social y 3.000 euros por sanciones. Navalón recalcaba que el PP y Ciudadanos fueron advertidos por el Comité de Empresa y la Central Sindical pero hicieron caso omiso.

Sobre la sentencia sobre el extesorero municipal, Navalón indicaba que era una sentencia que se veía venir pues el anterior tesorero había reclamado el pago pacíficamente de la remuneración de sus funciones como tesorero de acuerdo a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento pues pese a que su puesto oficial era administrativo llevaba ejerciendo como tesorero municipal desde 1992. A esta remuneración se negó la anterior interventora que le amenazó con elaborar un informe de reparo. Después el posterior interventor permitió ir pagando vía complemento de gratificación estas diferencias salariales.

En el segundo turno de intervención continuaron los reproches entre Unidas Podemos y Partido Popular cuya portavoz seguía justificándose y defendiendo el trabajo que realizó su grupo cuando gobernó en 2018-2019.

El punto fue aprobado con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos y PP y con los votos en contra de VOX.

Ruegos y preguntas

Tras la parte resolutiva, se procedió a los ruegos y preguntas comenzando dando respuesta a las preguntas que quedaron pendientes de contestar en el pleno anterior.

Posteriormente, cada grupo político realizó diferentes ruegos y preguntas al equipo de Gobierno referentes a diferentes materias.