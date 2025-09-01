La Plataforma pro-Palestina irrumpe en la Feria de Alcázar de San Juan con acciones de denuncia y sensibilización

El pasado miércoles 27 de agosto, la Plataforma pro-Palestina llevó a cabo una concentración en la Plaza de España de Alcázar de San Juan con el objetivo de animar a la movilización ciudadana y de informar sobre la carta presentada al ayuntamiento para denunciar el genocidio israelí.

Asimismo, anunciaron que van a tomar una serie de acciones durante la feria alcazareña. Todas ellas englobadas en la fundamental de colocar una mesa donde se informará sobre el conflicto y sobre los productos cuya firma israelí está detrás, o animar a la gente a poner la bandera palestina en sus balcones. También una recogida de firmas para apoyar la causa: “Va a estar esta carta con una hoja de firmas para que la ciudadanía se comprometa también en hacer llegar a esta corporación municipal el apoyo del pueblo de Alcázar al pueblo palestino”.

La mesa estará colocada los días 4 y 6 en horario de mañana, y los días 5 y 7 en horario de noche. La ubicación exacta todavía no está concretada, pero estará por la feria o por la Plaza de España.