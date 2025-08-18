La plataforma pro-Palestina de Alcázar de San Juan pide colgar su bandera en el ayuntamiento y que todas las instituciones rompan lazos con Israel

La organización pro-Palestina de Alcázar de San Juan, integrada por partidos políticos, sindicatos y asociaciones, ha instado al ayuntamiento a tomar medidas ante la que, consideran, como una situación cada vez más desoladora y trágica en Gaza. Aseguran que hay que parar el genocidio, y que el silencio es cómplice.

Adolfo Tabasco es el portavoz de la plataforma: “Hemos enviado un comunicado a la alcaldía pidiendo que se coloque una bandera pro-Palestina en el balcón del ayuntamiento, y al mismo tiempo que se inste a las diferentes instituciones a que se rompa cualquier tipo de relación con el gobierno israelí”.

Un acuerdo de condena aprobado en pleno por todos los partidos políticos del consistorio municipal el pasado 24 de junio.