Gestión Sanitaria Alcázar de San Juan

Paco Núñez reclama avances urgentes en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan al Gobierno de Page

Daniel López

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al Gobierno de Page, en una visita a Alcázar de San Juan junto al portavoz José Antonio Navarro, la ampliación del Hospital Mancha Centro. Una reforma necesaria prometida hace años.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Paco Núñez ha tachado de “engaño a los ciudadanos” la promesa de ampliación de la infraestructura, después de que el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, anunciase la licitación de las obras el pasado octubre de 2024 por valor de 75 millones de euros.

De esta manera, ha propuesto también una serie de medidas a modo de mejora del ámbito sanitario a nivel local, como la reducción de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, el avance de la Atención Primaria, o la recuperación de carreras profesionales respectivas a la sanidad. Todo ello junto a la ya mencionada ampliación inmediata del hospital.

Finalmente, ha expresado la necesidad de más hechos en un sector, dice, que no puede esperar.

