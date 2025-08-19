Nuestro Ajedrez en Europa

"Nuestro Ajedrez en Europa" debuta en categoría absoluta en la élite nacional en el Campeonato de España por equipos

Daniel López

Los equipos de la escuela Nuestro Ajedrez en Europa, que une a los ayuntamientos de Alcázar de San Juan y de Villafranca de los Caballeros, inician esta recta final de agosto una intensa agenda de campeonatos nacionales y regionales. Entre ellos, el Campeonato de España por clubes de 2ª división celebrado en Linares.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Este lunes 18 de agosto ha dado comienzo este Campeonato de España que cuenta con 44 equipos del panorama nacional de ajedrez, y que supone la primera participación en la máxima categoría española en absoluto de Nuestro Ajedrez en Europa. Esto nos ha dicho Félix Toribio, director de la escuela, en Onda Cero: “La forma de prepararlo, pues el equipo ha competido durante los meses previos en varios torneos, incluyendo campeonatos provinciales por equipos, y campeonato regional, donde se quedó en quinta posición”.

De esta manera, cuentan con 7 ajedrecistas para esta competición, de los cuales hay 5 hombres y 2 mujeres, donde la mayoría de ellos han formado parte de la escuela desde muy pequeños. Y es que el principal objetivo del proyecto, según Félix Toribio, es el de formar a sus alumnos desde la participación en categorías base.

Finalmente, también van a disputar el Campeonato de Castilla-La Mancha de ajedrez relámpago el sábado 23 de agosto, con un total de 5 equipos que buscarán revalidar la medalla de oro obtenida en 2023, y los campeonatos regionales sub-18, sub-14 y sub-12 del último fin de semana del mes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer