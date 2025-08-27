Feria y Fiestas Municipales

Miguel Esteban da el pistoletazo de salida a sus Fiestas 2025 y al certamen Reina de la Mancha con la presentación oficial

Daniel López

Hoy se presenta de manera oficial la Feria y Fiestas 2025 de Miguel Esteban. Una festividad que va acompañada de la de la 55ª edición del certamen de la Reina de la Mancha. Hemos hablado en Onda Cero con Marcelino Casas, alcalde del municipio.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Como cada año, la Feria y Fiestas de Miguel Esteban estarán precedidas por la celebración del concurso de Reina de la Mancha, que sirve al municipio como un escaparate de cara a la región. Marcelino Casas: “Un día de conmemorar la figura de la mujer manchega. Son ya 55 años que el Ayuntamiento de Miguel Esteban programa este acto. Y que nos visitan en torno a más de 30 municipios este año”.

Asimismo, ha querido referirse a las fiestas de la localidad en honor a la Virgen del Socorro, que comienzan el domingo 7 de septiembre. En ellas, ha destacado el lunes 8, con el concierto de Seguridad Social, el martes 9, que será el día de los toros, y el día 10, donde cierran la feria con las tradicionales calderetas.

Finalmente, ha subrayado que ya este fin de semana, el viernes 29 de agosto, comienza la pre-feria con la conocida como discoteca móvil y más actividades.

