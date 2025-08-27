Miguel Esteban da el pistoletazo de salida a sus Fiestas 2025 y al certamen Reina de la Mancha con la presentación oficial

Como cada año, la Feria y Fiestas de Miguel Esteban estarán precedidas por la celebración del concurso de Reina de la Mancha, que sirve al municipio como un escaparate de cara a la región. Marcelino Casas: “Un día de conmemorar la figura de la mujer manchega. Son ya 55 años que el Ayuntamiento de Miguel Esteban programa este acto. Y que nos visitan en torno a más de 30 municipios este año”.

Asimismo, ha querido referirse a las fiestas de la localidad en honor a la Virgen del Socorro, que comienzan el domingo 7 de septiembre. En ellas, ha destacado el lunes 8, con el concierto de Seguridad Social, el martes 9, que será el día de los toros, y el día 10, donde cierran la feria con las tradicionales calderetas.

Finalmente, ha subrayado que ya este fin de semana, el viernes 29 de agosto, comienza la pre-feria con la conocida como discoteca móvil y más actividades.