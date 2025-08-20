Manuel Jesús "El Cid", Román y Joaquín Galdós encabezan la Gran Corrida de Toros de la Feria 2025 en Alcázar de San Juan

Este evento estará protagonizado por tres destacados toreros como son Manuel Jesús “El Cid”, Román y Joaquín Galdós. Matadores de renombre que estarán acompañados de sus cuadrillas para lidiar a los seis toros de la ganadería de Salvador Gavira García en la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan.

Un acontecimiento que no coincide con ningún gran festejo de la provincia, y que incrementará el aforo, así como nos cuenta Benjamín Gallego, edil de asuntos taurinos, en Onda Cero: “Este año, como no coincide prácticamente con ningún pueblo cercano, esperamos que haya una buena afluencia de aficionados taurinos de la comarca a la celebración de esta corrida de toros”.

Asimismo, se han hecho oficiales los precios de las entradas, que van desde los 20 hasta los 70 euros en las localidades ubicadas en las barreras en la sombra. Todavía están por determinar las fechas de apertura de taquillas para la venta.