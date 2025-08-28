Manu Moreno, el criptanense que ha conquistado la moda internacional, homenajeado como Ausente del Año en su pueblo natal

Manu Moreno lleva desde el año 1989 dentro del mundo de la peluquería, comenzando en Campo de Criptana. Sin embargo, no fue hasta el 1998 que entró verdaderamente en el terreno de la moda y las revistas, cuando empezó a trabajar en Llongueras, una de las peluquerías más reconocidas en el ámbito nacional donde llegan a acudir numerosos famosos.

Esto le abrió las puertas a ser freelancer e, incluso, a trabajar con Sara Carbonero, a quien acompañó al Mundial de Fútbol de Sudáfrica: “Me marché el mes y medio con ella a Sudáfrica. Tuve la gran experiencia, que para mí es una de las experiencias más bonitas de mi vida, es haber podido estar ese mes y medio allí en Sudáfrica recorriendo todo Sudáfrica, porque yo iba donde ella iba”.

Una carrera maravillosa donde también ha maquillado a famosos a nivel internacional como Maluma o Pedro Almodóvar, donde lo único malo que destaca es no haber podido estar en momentos importantes de su localidad.