Día del Ausente de Campo de Criptana

Manu Moreno, el criptanense que ha conquistado la moda internacional, homenajeado como Ausente del Año en su pueblo natal

Daniel López

Ayer se celebró el Día del Ausente en la Feria y Fiestas de Campo de Criptana. Un festejo donde se nombró a dos ausentes del año, uno de ellos el maquillador y peluquero local, Manu Moreno. Hemos hablado con él en Onda Cero sobre su trayectoria.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Manu Moreno lleva desde el año 1989 dentro del mundo de la peluquería, comenzando en Campo de Criptana. Sin embargo, no fue hasta el 1998 que entró verdaderamente en el terreno de la moda y las revistas, cuando empezó a trabajar en Llongueras, una de las peluquerías más reconocidas en el ámbito nacional donde llegan a acudir numerosos famosos.

Esto le abrió las puertas a ser freelancer e, incluso, a trabajar con Sara Carbonero, a quien acompañó al Mundial de Fútbol de Sudáfrica: “Me marché el mes y medio con ella a Sudáfrica. Tuve la gran experiencia, que para mí es una de las experiencias más bonitas de mi vida, es haber podido estar ese mes y medio allí en Sudáfrica recorriendo todo Sudáfrica, porque yo iba donde ella iba”.

Una carrera maravillosa donde también ha maquillado a famosos a nivel internacional como Maluma o Pedro Almodóvar, donde lo único malo que destaca es no haber podido estar en momentos importantes de su localidad.

