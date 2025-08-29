Luis Ibáñez inaugura en La Quintería de Alcázar de San Juan su nueva exposición de realismo onírico

Luis Ibáñez ha vuelto a apostar por uno de sus estilos favoritos, como es el realismo onírico, en el que asegura que cada una de las pinturas guarda un mensaje en su interior. También explica que se trata de una obra oscura, que ha sido muy demandada por sus fanáticos debido a la reflexión que genera.

Por otro lado, ha decidido inaugurar esta exposición coincidiendo a propósito con el inicio de la Feria y Fiestas de Alcázar de San Juan. Una decisión que explica con que el público se encuentra en un momento más distendido y receptivo, que hace que se detengan más en prestar atención a las pinturas y en querer acudir a la muestra artística.