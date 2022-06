José Corredor Matheos presenta en el colegio Jardín de Arena el libro “El poeta en la escuela”

El colegio Jardín de Arena volvía a recibir la visita del Premio Nacional de Poesía, José Corredor Matheos, tras la pandemia, para presentar el libro “El poeta en la Escuela”, una selección de 29 poemas que permiten trabajar los versos en la escuela. En el acto de presentación estuvo acompañado por el presidente del Patronato de Cultura, Mariano Cuartero, y la directora del centro, Noemí Mata, y el ex director, Juan Garrido, que se ha encargado de la selección y edición del libro.

Mariano Cuartero quería agradecer al poeta todo su trabajo, porque siempre tiene a su pueblo en mente y así, como ha dicho, la primera salida después de la pandemia y de haber pasado el COVID, ha sido a Alcázar de San Juan. El libro, desvelaba el concejal, lo van a tener en todas las escuelas y además también se va a disfrutar de él en los clubes de lectura y, sobre todo, en uno muy especial como en el Taller de Lectura de la Asociación de Amas de Casa, porque son mujeres que se vieron despojadas de la educación por la triste época de la dictadura que les tocó vivir y ahora están formándose y son unas excelentes modelos para sus nietos y sus nietas y “qué mejor que trabajar con ellas los versos de Pepe Corredor Matheos”.

Para Corredor Matheos una de las mejores cosas que le ha dado la poesía, decía, es el contacto con los niños. “Los poemas muy pocos los leen, pero este diálogo con los niños es muy emocionante” por eso se alegraba de que después del Covid “que nos ha separado durante tres años, haya tenido la suerte de que el primer viaje que he hecho haya sido para venir a mi pueblo”.

Se dice que todo poeta, toda persona, afirmaba, sigue siendo un niño. Se dice, apuntaba el también crítico de arte, que todo poeta y todo ser humano se pasa la vida intentando recuperar la infancia, que los viejos, y yo voy a hacer 93 años, estamos mucho más cerca, y volvemos a ser como niños, pero no como estos.

Daba las gracias a todos, “no conozco un colegio como éste, donde no solo enseñan de todas las disciplinas, sino que conviven muy bien, niños de muchos orígenes, porque realmente la fusión de culturas y de etnias tiene que empezar desde el principio, y que desde niños se enseñe que todos somos iguales, hermanos, creo que es lo que enseña en esta escuela, además de la cultura que les dan. Les enseñan a ser ciudadanos, porque una cosa que se olvidan, a veces, en muchas escuelas, es que se tiene que enseñar al niño a tener una cultura, pero a la vez a que es un ciudadano y que todos los demás también son ciudadanos”. Y terminaba bromeando diciendo “casi no me atrevo a decir que por muchos más años, porque sería como tentar al diablo, pero muchas gracias”, acababa.

Juan Garrido afirmaba que es una suerte de poder contar con “El poeta en la escuela” para presentar el libro que es una selección de 29 poemas suyos que son aptos para trabajar en la escuela, en los institutos. Es una oportunidad, decía, para trabajar y para poder guardar este patrimonio que nos ha dejado el poeta y tenerlo a mano, “tenerlo en este librito precioso que cuenta con unas ilustraciones de Isabel Corrales, que es estudiante de ilustración. Esperamos que el libro sirva para que llegue a todos los colegios y centro educativos para que cuando alguien eche mano de un poeta, saber y recordar que tenemos un poeta de primera categoría, que es José Corredor Matheos”. Para que lo tengamos cerca. Corredor Matheos, añadía, tiene la suerte de tener un colegio, que es este, que es suyo El Jardín de Arena, y nosotros tenemos la suerte de tener a Pepe, El poeta en la Escuela.

El libro contiene una selección del universo de José Corredor Matheos en una edición corregida por Pedro Pablo Novillo, ex viceconsejero de Educación, ilustrada por Isabel Corrales y editada por Almud.

El acto contaba con la interpretación de los mayos, con letras del poeta y la interpretación de los tradicionales mayos de Alcázar.