Jornadas de Cine Solidario

Las Jornadas de Cine Solidario de Alcázar de San Juan celebran su 30 aniversario con un homenaje a Isidro Parra

Daniel López

Esta mañana ha tenido lugar en Alcázar de San Juan la presentación del cartel del 30 aniversario de las Jornadas de Cine Solidario. Un rótulo con gran protagonismo del pintor local Isidro Parra con motivo del primer centenario de su nacimiento.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

La Fundación Isidro Parra ha acogido la inauguración del cartel oficial de las Jornadas de Cine Solidario 2025, realizado por Sara Mateu Castellano, donde el propio Isidro Parra cuenta con una de sus obras plasmada en el póster.

Se trata de un grabado a color en el que el artista captó un detalle de la proyección de una película en el Cine Alcázar. En él, representa un detalle de la sala de butacas donde varias personas veían el filme de pie por cualquier motivo. Además, fruto del sentido del humor del pintor, aparece Mickey Mouse en la base del muro que separa los asientos de la puerta de acceso.

Por otro lado, las jornadas cuentan con una gran exclusiva con respecto a su programación. Juan Garrido es uno de los organizadores de las Jornadas de Cine Solidario: “Vamos a contar este año, pero que eso ha sido casi una primicia, con el casi estreno de la película de Hugo de la Riva, “Solo pienso en ti””.

Una programación final que se presentará a finales de septiembre.

