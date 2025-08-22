Intercepción Hombre por Transporte de Proyectil

Interceptado en Tomelloso un hombre que transportaba un proyectil de la Guerra Civil en un carrito de la compra

Daniel López

La Policía Local de Tomelloso interceptó ayer a un hombre marroquí de mediana edad que estaba transportando un proyectil de la Guerra Civil en un carrito de supermercado.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Los agentes de la Policía Local estaban patrullando en torno a las 14:00 horas en la calle Zurbarán cuando descubrieron que un hombre llevaba un proyectil en el interior de un carrito de la compra. Al percatarse de la situación, activaron rápidamente un protocolo de seguridad acordonando la zona y avisando a la Guardia Civil.

El varón finalmente fue interceptado después de asegurar que había encontrado el obús en un contenedor situado en la Avenida Virgen de las Viñas, y que su intención era venderlo como chatarra.

La Guardia Civil ya ha puesto el caso en conocimiento de la unidad de balística de Madrid.

