Hugo de la Riva será el pregonero de las Feria y Fiestas 2025 de Alcázar de San Juan

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha anunciado en exclusiva en Onda Cero quién va a ser el pregonero de las fiestas de este año.

Alcázar de San Juan |

El pregón de la Feria y Fiestas 2025 de Alcázar de San Juan, que se celebrará el día 3 de septiembre en la Plaza de España, va a correr a cargo de Hugo de la Riva, un joven cineasta alcazareño que lleva muchos años cosechando éxitos en el mundo audiovisual.

Así define Rosa Melchor su gran notoriedad: “Estos últimos meses ha tenido dos cosas que a mí me parecen suficientemente representativas: estuvo prenominado a los Goya con un corto y ahora, efectivamente, está triunfando con el documental “Solo pienso en ti””. También remarca que el vídeo de promoción turística del municipio, creado por el propio Hugo de la Riva, les ha servido para conectar mejor con el público joven.

Además, esta elección responde a la apuesta desde hace 10 años por parte del Gobierno local de que los pregoneros sean locales y de la tierra.

