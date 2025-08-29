Cata Solidaria de Camina Nepal

Hoy se celebra una cata solidaria en Alcázar de San Juan para celebrar los 10 años de Camina Nepal

Daniel López

Esta tarde-noche a las 20:00 horas se celebra en el Edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan una cata solidaria organizada por la asociación Camina Nepal, con motivo de su 10º aniversario.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de una cata, dirigida por el maestro enólogo José Luis Gutiérrez Pulpón, que tiene un objetivo de respaldo a los proyectos solidarios de la organización. Una ONG que apoya a la infancia y a la juventud en situación de vulnerabilidad en Nepal.

Por ello, tiene un donativo de 15 euros en un evento que también incluye un cóctel acompañado de caldos de la tierra, y un espectáculo a cargo de Irene Amapola, fundadora de la Escuela de Danza Dancea.

Además, la actividad cuenta con una exposición fotográfica sobre los 10 años de vida de la asociación, y con una rifa especial gracias a la colaboración de sus patrocinadores.

